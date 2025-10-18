En “Yo Soy”, Alonso Gómez llegó al set con su guitarra para imitar a Mikel Erentxun. Su interpretación captó la atención del jurado por el timbre de voz, pero también generó algunas observaciones. Ricardo Morán destacó que “el parecido en la voz es innegable”, aunque señaló que faltó actitud escénica: “No todo es la voz, hay otros aspectos que considerar”, dijo, dejando en suspenso su decisión.

Por su parte, Jely Reátegui coincidió en que debía trabajar más en su acento y presencia en el escenario, pues notó que estaba tenso y demasiado concentrado en su voz. Aun así, decidió darle el sí, con la condición de que mejore en esos puntos. Finalmente, Cachín apoyó la opinión de su compañera y también le dio el sí, asegurando que “son aspectos que se pueden perfeccionar con ensayo”.

Con dos votos a favor, Alonso Gómez avanzó a la siguiente etapa del programa.

¿Podrá reforzar su presencia en el escenario y convertirse en el mejor imitador de Mikel Erentxun? ¡Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy, solo por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!