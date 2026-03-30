En un gesto inesperado, Don Edmundo llega hasta San Jerónimo para buscar a Valentina y pedirle que regrese a su casa. Lejos de verlo como una simple solicitud, deja en claro que existe un compromiso que debe cumplirse: un contrato firmado por ambos.

Pero más allá de lo formal, sus palabras revelan algo mucho más profundo. Don Edmundo reconoce el impacto que Valentina ha tenido en su vida y en el ambiente de su hogar, describiéndola como una fuente de luz en medio de un momento difícil.

La ausencia de Valentina se hace evidente, especialmente en un contexto marcado por la angustia por la salud de Bryan y el dolor de Lupe.

Con honestidad, Don Edmundo admite que la necesita, no solo por trabajo, sino por lo que representa emocionalmente.

El encuentro deja abierta la posibilidad de un regreso que podría cambiar nuevamente el rumbo de la historia.

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