Gabriela Villanueva se consagró como la gran ganadora de la segunda temporada de Yo Soy 2025 gracias a su impecable imitación de Michael Jackson. Con apenas 21 años, no solo logró conquistar al jurado y al público, sino también convertirse en un referente de representación, perseverancia y talento. En esta entrevista con Latina, Gaby repasa sus inicios en la competencia, el impacto de la fama, su relación con los fans y los proyectos que se vienen tras el triunfo.

Gabriela, acabas de ganar la segunda temporada de Yo Soy. Volvamos al inicio, a tu casting. ¿Esperabas llegar tan lejos?

La verdad, no. He esperado este momento toda mi vida, pero cuando fui al casting no tenía expectativas. Solo quería sacarme el clavo de saber si era buena en lo que estaba intentando. Estaba abierta incluso a recibir un “no”, no pensé llegar tan lejos.

Tu casting se volvió viral y surgió un club de fans llamado las “Gabywalkers”. ¿Cómo viviste ese apoyo repentino?

Fue algo que no esperaba para nada. Recuerdo la noche en que salió mi casting y mi celular colapsó por completo. Era demasiada información, demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, y no podía asimilarlo. Literalmente me quitó el sueño.

¿Qué significó para ti ver cómo se formaba esta comunidad de fans?

Fue impactante. La presidenta del club, Ale, me escribió y me propuso hacer cosas como fanfics. Ahí entendí que todo estaba escalando. Hoy conozco personas de distintas ciudades del Perú que se reúnen, hacen comunidad y me envían videos. Es algo muy bonito y, a la vez, irreal.

¿Hubo algún gesto de tus fans que te haya marcado especialmente?

Sí, muchísimos. Me han regalado Funkos, detalles y, sobre todo, palabras muy bonitas que se me han quedado grabadas para siempre. Ver niños y niñas llorar por mí es algo que jamás imaginé que me pasaría.

Eres una de las ganadoras más jóvenes del programa. ¿Qué significa eso para ti?

¡Wow! No lo sabía. Creo que ha sido la primera vez en muchas cosas. Yo veía Yo Soy cuando estaba en el colegio y hoy comparto escenario con personas que antes veía en la televisión. Jamás me imaginé estar aquí.

Antes del programa, ¿pensabas dedicarte a la imitación?

No realmente. Yo quería ir por otro lado, hacer mi propia carrera musical, rap, explorar otros caminos. Yo Soy llegó como una sorpresa y me enseñó que también tenía este talento.

¿Qué planes tienes a futuro: seguir imitando a Michael Jackson o desarrollar tu carrera como Gabriela?

Ambas cosas. Hay muchísimo por trabajar aún con la imitación de Michael Jackson. He descubierto un mundo muy bonito. Ser imitador es mucho más difícil que ser el cantante original porque lidias constantemente con la comparación, pero aprendes a abrazarla. También quiero hacer mi carrera como Gabriela.

Si haces música propia, ¿seguirías el estilo pop de Michael Jackson?

Amo mucho la música en general. Me gusta el hip-hop, el R&B y la cultura urbana porque también bailo. Si hago música como Gabriela, creo que sería una fusión de géneros.

Has hablado de las críticas en redes. ¿Cómo las enfrentas?

Desde el inicio supe que iban a llegar. Mi vida siempre ha estado marcada por debates sobre mi identidad. Creo que es importante visibilizar que las personas trans existimos, queremos hacer arte y trabajar. Me quedo con los comentarios constructivos y con lo bonito.

Para cerrar, ¿qué mensaje le darías a quienes te apoyan?

Yo necesitaba un referente y no lo tenía. Invito a todas las personas, en cualquier rincón del Perú, a apostar por lo que aman. El talento es un poder y no debemos frustrarlo. Sobre el premio, hay muchas cosas que quiero hacer y poco a poco se irán enterando.

Gabriela Villanueva no solo ganó Yo Soy 2025, sino que también abrió camino para nuevas voces y representaciones en la televisión peruana. Con talento, sensibilidad y un mensaje claro de inclusión, su historia demuestra que el arte puede ser un espacio de lucha, identidad y sueños cumplidos. Su victoria marca el inicio de una etapa prometedora tanto como imitadora del Rey del Pop como artista con voz propia.

