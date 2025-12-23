Durante una reciente emisión de Yo Soy, el jurado sorprendió a la audiencia al revelar uno de los secretos mejor guardados del programa: cómo logran detectar con tanta precisión si un imitador se parece o no al artista original.

Según explicaron, en determinados casos existe un proceso de pre-casting previo a la presentación televisiva. Cuando se trata de artistas con una gran distancia cultural, el jurado es preparado con anticipación mediante videos y material audiovisual del cantante original.

Este trabajo previo les permite reconocer detalles clave como el timbre de voz, los gestos y la interpretación, garantizando evaluaciones más justas y evitando confundir al público. La revelación se dio en un tono distendido, aprovechando que el programa se acerca a cumplir 14 años al aire, momento que consideraron ideal para compartir este “secretito” con los seguidores del espacio.

