En Yo Soy, la inesperada eliminación de Josimar dejó un ambiente de profunda conmoción entre los participantes y el equipo del programa, pero una de las reacciones que más llamó la atención fue la de la presentadora Diana Sánchez, quien no pudo contener las lágrimas tras conocerse el veredicto.

Visiblemente afectada por la situación, Diana Sánchez dejó salir su tristeza frente a todos, demostrando el fuerte vínculo que se ha generado a lo largo de la competencia. El imitador, conmovido por el gesto y el cariño recibido, se acercó a ella para secarle las lágrimas, mientras ella le expresaba su respaldo con palabras de aliento y gestos de afecto durante toda su despedida.

El momento no pasó desapercibido para el público, que fue testigo de una escena sincera y cargada de humanidad, reflejo de lo intensa que se ha vuelto la competencia en esta etapa decisiva. La eliminación no solo marcó el cierre del camino de Josimar, sino que también evidenció el impacto emocional que deja cada despedida en quienes forman parte del programa.

¿Qué te pareció la reacción de Diana Sánchez ante esta eliminación? ¿Crees que Josimar merecía continuar en la competencia? Sigue cada detalle y no te pierdas los próximos episodios de Yo Soy, donde la emoción está garantizada hasta el final.

