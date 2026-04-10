Mauri Stern está de vuelta en Yo Soy Grandes Batallas y su regreso no ha pasado desapercibido. Con la sinceridad y energía que lo caracterizan, el jurado aseguró que su vínculo con el programa y con el Perú sigue intacto.

Sobre este esperado retorno, Mauri se mostró emocionado: “Me siento contento. Reencontrarme con Perú, que amo tanto, con Yo Soy y con el público es para mí realmente una bendición”. Además, destacó que llega en un momento especial de su vida: “Vengo emocionalmente abierto, sensible, crudo y sincero, y eso me ayuda a estar muy conectado”.

El artista también explicó que su regreso no fue sencillo, debido a su apretada agenda. Actualmente se encuentra de gira, además de desarrollar proyectos con Sony. Sin embargo, logró hacer un espacio para volver al programa.

En cuanto a su estilo como jurado, fue claro: no ha cambiado. “Sigo siendo la misma persona, conectado al escenario, a mi sensibilidad y a ser sincero. A veces, en la crudeza, ayudar también es necesario”, comentó, dejando en claro que su exigencia sigue siendo parte de su esencia.

Durante esta nueva etapa, Mauri también ha notado una evolución en los participantes, especialmente en un género en particular. “Siempre he sabido que en Perú son muy baladistas, pero me impresiona cómo ha habido una evolución en los imitadores de rock”, señaló, destacando presentaciones como las de Jim Morrison o Green Day.

Al recordar momentos icónicos del programa, el jurado no dudó en mencionar uno de los más personales: su conexión emocional durante una presentación de José José. “Llorar y conectar fue de los momentos más emotivos que tuve”, confesó.

También destacó otros instantes memorables como el regreso de Marilyn Manson, los enfrentamientos de Los Montaner y diversos momentos que, según dijo, guarda “con gratitud”.

Finalmente, Mauri Stern reafirmó su cariño por el país y el programa con una frase que resume su sentir: “Perú, soy su Mauri”.