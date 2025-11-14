Diez años después de su participación como El Puma, Daniel Avila regresó al escenario convertido en “Elvis Presley”, reviviendo la emoción y la nostalgia de su paso por el programa. Entre su relato y su interpretación, recordó que su admiración por Elvis nació cuando era niño, y que fue el propio Puma Rodríguez quien lo motivó a atreverse a imitar al icónico cantante. Su retorno estuvo cargado de recuerdos, emoción y la energía única de “Yo Soy”

Muy bien caracterizado, con movimientos estudiados y una voz trabajada, Daniel logró tocar el corazón de Ricardo Morán, quien se mostró genuinamente conmovido al escuchar su historia. En plena evaluación, el imitador compartió con orgullo: “El Puma me inspiró para atreverme a ser Elvis”, frase que marcó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Sin embargo, pese al sentimiento y al evidente esfuerzo por parecerse al legendario artista, el jurado determinó que Daniel Avila no pasaría a la siguiente ronda, dejando una mezcla de sorpresa y nostalgia entre el público.

¿Te imaginabas que Daniel volvería después de diez años?, ¿crees que su caracterización de Elvis merecía avanzar?, ¿volverá a intentarlo en una próxima temporada?

