Taylor Swift regresó a los escenarios luego de dar por finalizada su gira mundial “The Eras Tour“. La estadounidense se subió a la tarima la noche del último martes 24 de junio, lo cual emocionó a sus seguidores, quienes recalcan que es la primera vez que la artista canta EN VIVO tras recuperar los másters de todos sus álbumes musicales.

El pasado martes se desarrolló el concierto benéfico de Tight Ends and Friends, donde uno de los fundadores es Travis Kelce -pareja de Swift-. En ese contexto, Taylor agarró una de las guitarras y junto a la banda que tocaba esa noche entonó uno de sus más exitosos singles: “Shake It Off”.

A través de redes sociales, están circulando distintos videos de los asistentes al concierto.

Taylor Swift does surprise performance of ‘Shake It Off’ at the Tight Ends & Friends concert in Nashville. pic.twitter.com/HQuSs0Rzrr

— Pop Base (@PopBase) June 25, 2025