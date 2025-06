Por Alejandra Sánchez Arnedo

A la fecha, “Una lady como tú” acumula casi 2 billones de reproducciones desde su lanzamiento en marzo de 2017. Manuel Turizo (Montería, Colombia; 2000) jamás imagino que esa canción lo catapultaría al escenario internacional y que, ahora, esté iniciando su nueva gira de conciertos que lo traerá a Lima el próximo 12 de agosto.

En conversación EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento, el artista colombiano reflexionó sobre sus casi 10 años de carrera, su amor por la comida peruana y la lección que le ha dejado esta carrera de largo aliento dentro de la industria musical y de entretenimiento.

Manuel Turizo ACEPTA formar parte de “El Gran Chef Famosos”

Cada vez que Manuel Turizo ha pisado tierra peruana, el primer plato que pide a su equipo es el mismo: ceviche. Su amor por la comida de Perú se ha mantenido a lo largo de los años; pero, hasta el momento, el colombiano no se ha atrevido a cambiar a su preferido en la mesa.

“Siempre en Lima el cariño es bien bonito, lo que ustedes siempre me han dado es muchísimo cariño. Yo estoy esperando simplemente llegar, tengo ganas de estar allá, subirme al escenario y cantar para ustedes y que pasemos un buen rato y disfrutemos. Comerme un ceviche”, aseguró.

Sin embargo, Manuel Turizo jamás ha tenido la oportunidad de preparar su plato favorito en Perú. Así que, consultado sobre la posibilidad de ser uno de los participantes del exitoso formato “El Gran Chef Famosos” de Latina, donde se afrontaría a ese y más retos culinarios, el cantante no lo dudó ni un segundo.

“Sí, yo me atrevería. Eso sí, me tienes que enseñar porque tampoco tengo conocimiento de cocina peruana, solo poquito. Me tienes que enseñar, tienes que enseñarme para yo saber de cocina también”, confesó.

¿Será que, próximamente, Manuel Turizo cocine en “El Gran Chef Famosos”? Y que, a diferencia de Lasso, Magneto, Noel Schajris, Bacilos, ¿también se ponga el delantal y agarre los cuchillos?

El significado de la música en la vida de Manuel Turizo

Manuel Turizo lleva varios años dentro de la industria musical y, a lo largo de esta carrera, ha aprendido varias cosas. Una de las más importantes es nunca renunciar a sus sueños; por más irreales que parezcan.

“Uno tiene que creer en las ambiciones, tiene que creer en los sueños por más lejanos que se vean o por más increíbles que se vean. Tienes que trabajar por ellos y las cosas suceden o al menos esa es mi historia de vida y es mi prueba de vida”, sentenció.

Asimismo, aseguró que siente que su vida es surreal por tener la oportunidad de visitar –recurrentemente- otros países fuera de su natal Colombia. “Yo nunca me imaginé estar hablando contigo, con un medio de Perú, yo siendo de Colombia, hablando de mi música en la posición de artista. Para mí todo esto sigue siendo surreal. Sigue siendo algo que me genera muchísima ilusión”.

¿Hay canciones que ya NO tienen el mismo significado para Manuel Turizo?

“Una lady como tú”, “La Bachata”, “Culpables”, “Quiéreme mientras se pueda”, “Vaina loca” y “Los cachos” son solo algunos de los grandes éxitos que pusieron a Manuel Turizo bajo los reflectores de todo el mundo.

Y, a cada uno de sus lanzamientos, Manuel le guarda un cariño muy especial; por lo que no siente que el significado para cada una de sus producciones haya cambiado por ahora.

“Hay canciones que se inmortalizan, que no es necesario mencionar. Yo siento que todas las canciones que salen es por algo, es porque yo las quería mostrar y por lo que generan. Yo sentía que quería mostrar eso, quería que ustedes escucharan eso de mí. Y hay canciones que obviamente se inmortalizan. Son esos hits grandísimos con los que, por más de que el día de mañana yo me retiré, en 30 años voy a ser recordado”, sentenció en entrevista con Latina.

Además, Manuel Turizo confesó que, claramente, su música ha tenido una evolución, pero tiene la suerte de no haberse encasillado en un solo género. “A medida que avanza el tiempo, me ha permitido mostrarme cada vez más. Hoy por hoy siento que no existe un estilo de Manuel Turizo, existe una identidad de cómo hago las cosas o una energía que transmito en la música”.

