Luego de una intensa noche de competencia en Cusco, el prestigioso jurado de la nueva edición del “Miss Perú” dio como ganadora a la candidata Karla Bacigalupo, quien representó a la comunidad de Perú-USA.

La mujer deslumbró con su pasarela a los jueces y la nombraron como la representante nacional al próximo Miss Universo 2025, que se llevará a cabo en noviembre de este año en Tailandia. A continuación, te dejamos más detalles sobre Karla Bacigalupo, quien portará la banda de Perú en el prestigioso certamen.

¿Qué carreras y en qué importantes universidades estudió Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025?

Karla Bacigalupo se coronó Miss Perú Universo 2025. Pero, mucho antes de iniciar su carrera en las pasarelas, la modelo definió su futuro con una prometedora carrera.

Según la información compartida, Bacigalupo estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima. Y, poco después, se mudó a Estados Unidos, donde estudió actuación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Desde ese momento, no se separó de las pantallas. Ha participado en diferentes cortometrajes como “The Devil” de Marie Rouhban; “Proof” (2023) y You Can Only Blink Once (2024). También ha tenido una aparición en la miniserie “The Devil Wears Desire”.

¿Qué dijo Karla Bacigalupo tras coronarse Miss Perú Universo 2025?

“Quiero agradecerle de todo corazón a las personas que me están escribiendo y a las personas que me han apoyado desde el inicio de sete viaje. A las candidatas; chicas gracias por todos estos días, estoy feliz de saber que hay tantas peruanas trabajadoras y comprometidas por sus metas y su país.

A TODA mi familia, los quiero infinito; los que están presentes y los que sé que me apoyan desde el cielo. Ahora empieza esta nueva etapa de mucho trabajo para poder gritar con orgullo juntos al Universo: ¡PERÚ!

¿Quiénes formaron parte del TOP 3 del Miss Perú 2025?

Karla Bacigalupo – Miss Perú Usa – MISS PERÚ 2025 Maricielo Gamarra (retadora) – San Martín – PRIMERA FINALISTA Janet Leyva Rodríguez (retadora) – Callao – SEGUNDA FINALISTA

¿Quiénes fueron las candidatas a la corona de Tatiana Calmell en el Miss Perú 2025?

El Miss Perú 2025 cuenta con un total de 39 candidatas a la corona de Tatiana Calmell, entre reinas regionales y retadoras del espectáculo. A continuación, te dejamos la lista completa:

Karla Bacigalupo – Miss Perú Usa

– Miss Perú Usa Micaela Luna – Miss Perú Usa Florida

– Miss Perú Usa Florida Eliana Espinoza – Miss Perú Ucayali

– Miss Perú Ucayali Leydy López – Miss Perú Tumbes

– Miss Perú Tumbes Romina Osorio – Miss Perú Tacna

– Miss Perú Tacna Katherine Valencia – Miss Perú Puno

– Miss Perú Puno Daniela Bazán – Miss Perú Piura

– Miss Perú Piura Sylvana Miranda Sotelo – Miss Perú Moquegua

– Miss Perú Moquegua Angie Linarez – Miss Perú Madre de Dios

– Miss Perú Madre de Dios Georgina Blancas – Miss Perú Lima Región sur

– Miss Perú Lima Región sur Almendra Palacios – Miss Perú Lima Región norte

– Miss Perú Lima Región norte Mariángel de Lamas – Miss Perú Lima Sur

– Miss Perú Lima Sur Moni Moncada – Miss Perú Lima Oeste

– Miss Perú Lima Oeste Yeniva Castro – Miss Perú Lima Norte

– Miss Perú Lima Norte Sheyla Zorrilla – Miss Perú Lima Este

– Miss Perú Lima Este Sophi Quintanilla – Miss Perú Lima Centro

– Miss Perú Lima Centro Anyella Silva – Miss Perú Lima

– Miss Perú Lima Nataly Acuña – Miss Perú Lambayeque

– Miss Perú Lambayeque Karla Abanto – Miss Perú La Libertad

– Miss Perú La Libertad Jannis Müller – Miss Perú Junín

– Miss Perú Junín Viviana Rivasplata – Miss Perú Jaén

– Miss Perú Jaén Eliza Ramos – Miss Perú Huánuco

– Miss Perú Huánuco Angie Sánchez – Miss Perú Gamarra

– Miss Perú Gamarra María Fernanda – Miss Perú Cusco

– Miss Perú Cusco Michelle Rhor Lesevic – Miss Perú Comunidad Latina

– Miss Perú Comunidad Latina Fabiana Paredes – Miss Perú Arequipa

– Miss Perú Arequipa Massiel Otiniano – Miss Perú Ancash

– Miss Perú Ancash Rosario Gutiérrez – Miss Perú Amazonas

– Miss Perú Amazonas Vanessa Pacheco (retadora) – Calca

(retadora) – Calca Janet Leyva Rodríguez (retadora) – Callao

(retadora) – Callao Flavia López (retadora) – Huanchaco

(retadora) – Huanchaco Daniela Feijoó (retadora) – Ica

(retadora) – Ica Jimena López Maya (retadora) – La Molina

(retadora) – La Molina Maff Ramírez (retadora) – La Punta

(retadora) – La Punta Camila Chacón (retadora) – Lima Metropolitana

(retadora) – Lima Metropolitana Sumactika Carrillo (retadora) – Machu Picchu

(retadora) – Machu Picchu Dulce Casos Furlong (retadora) – Máncora

(retadora) – Máncora Claudia Meza Rosas (retadora) – Pacasmayo

(retadora) – Pacasmayo Maricielo Gamarra (retadora) – San Martín

