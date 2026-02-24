Cada vez falta menos para el estreno de “Valentina Valiente”, nuestra nueva telenovela familiar. En la más reciente avance se nos presentan escenas que adelantan intensos conflictos, vínculos rotos y un amor que desafía los prejuicios sociales, confirmando que este estreno previsto para Marzo será uno de los más esperados del año.

Uno de los conflictos centrales gira en torno a una familia marcada por el abandono. Después de 12 años, el regreso del padre reabre viejas heridas que nunca terminaron de sanar. El dolor, el resentimiento y las palabras no dichas se convierten en el punto de partida de una historia donde el perdón no será fácil.

Pero no todo es confrontación. También hay espacio para la esperanza y los nuevos comienzos. Entre conversaciones sinceras y deseos de reconstrucción, algunos personajes buscarán darse una segunda oportunidad en el amor y en la vida.

Sin embargo, la calma no será duradera. La ambición, los celos y la necesidad de mantener el poder pondrán en marcha enfrentamientos que amenazan con cambiarlo todo. En este universo, el odio y la venganza también juegan un papel clave.

Y en medio de las diferencias sociales y los conflictos familiares, un romance comenzará a abrirse paso, demostrando que el amor puede surgir incluso en los escenarios más adversos.

Valentina Valiente se prepara para su estreno en marzo, lista para conquistar al público con una historia de pasión, lucha y emociones intensas.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR