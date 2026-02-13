Pietro Sibille regresa a la TV con “Valentina Valiente”, la nueva novela de Latina: “Estupendo elenco y equipo maravilloso”
Un esperado regreso que suma fuerza al elenco de la novela.
13 de febrero 2026
Marzo traerá uno de los regresos más esperados a la pantalla. Pietro Sibille vuelve a la televisión como parte del elenco de “Valentina Valiente”, la nueva novela familiar de Latina protagonizada por Mayra Goñi que promete conquistar al público con una historia intensa y profundamente humana.
El actor compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto. “Muy contento de volver a la televisión con esta nueva novela, ‘Valentina Valiente’, producida por @miguel_zuloaga y @chasquipro, con un estupendo elenco y con un equipo muy profesional y maravilloso”, escribió.
La producción, que llegará en marzo por Latina, marca un nuevo capítulo en la trayectoria del reconocido actor, quien se suma a un elenco de primer nivel en una historia que abordará conflictos familiares, decisiones cruciales y personajes con múltiples matices.
“En marzo, por @latina.pe ¡No se la pierdan!”, añadió Sibille, dejando en claro que esta nueva etapa viene cargada de energía y compromiso.
Con su regreso, “Valentina Valiente” suma una presencia potente y consolidada en la actuación nacional, elevando aún más la expectativa por su estreno en marzo próximo.
