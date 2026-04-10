En medio de la angustia, Yamila le confiesa a Rocky que, pese a siempre haber confiado en Leo, una intuición la llevó a revisar su laptop. Y encontró mensajes con una mujer llamada Lucy, incluyendo llamadas en la madrugada y planes para volver a verse, evidenciando una traición que él había negado.

Completamente afectada, Yamila no solo enfrenta la posible traición, sino también el peso de sentirse sola en una ciudad que no es la suya. Ella econoce que no tiene redes de apoyo cercanas y que mientras ella sufre, Leo continúa su vida como si nada.

Rocky, al escucharla, no puede ocultar su indignación hacia su propio padre. Intenta calmarla, contenerla y darle seguridad en medio del caos emocional. La cercanía entre ambos se intensifica.

Es en ese momento de fragilidad, la cercanía los llevan a cruzar una línea peligrosa: Yamila y Rocky terminan besándose, desatando un nuevo conflicto que podría tener consecuencias aún más graves.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!