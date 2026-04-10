Valentina Valiente capítulo 26: ¡Ximena arremete contra Valentina y Alejandro por Macarena!
La aparición de Ximena desata una escena cargada de insultos, celos y tensión frente a todos.
Mientras Alejandro y Valentina compartían una cena en aparente calma, Ximena irrumpe en el lugar y encara a Alejandro con dureza, reprochándole su actitud tras la reciente internación de Macarena. Para ella, resulta inaceptable que él esté “celebrando” mientras su amiga atraviesa un momento crítico, lo que desata una ola de indignación.
Ximena arremete contra Valentina con insultos clasistas y despectivos, elevando aún más la tensión. Lejos de quedarse callada, Valentina responde y le exige respeto, dejando claro que no permitirá más humillaciones. El cruce escala rápidamente hasta el punto de un empujón.
Alejandro intenta intervenir para frenar el conflicto, pero la situación ya se ha salido de control. Ximena, fuera de sí, lanza comentarios hirientes antes de retirarse.
