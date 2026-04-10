Luego de escuchar un inquietante mensaje de Macarena, Alejandro llega a la casa de Don Edmundo con la esperanza de encontrar respuestas. Gracias a un contacto, logran ubicar el celular: está activo en el sur, cerca de Cañete.

Todo indica que Macarena podría estar en un hotel. Don Edmundo no duda: hay que ir a buscarla. Y Alejandro, sintiéndose responsable por lo ocurrido, decide acompañarlo sin pensarlo dos veces.

Pero no todos están de acuerdo. Valentina, al enterarse, no puede ocultar su molestia. Para ella, todo forma parte de una manipulación más de Macarena… y que Alejandro caiga, la desborda.

Él insiste en que debe ir, que es lo correcto. Ella lo ve distinto. Entonces, lanza un ultimátum: si decide ir tras Macarena… tendrá que olvidarse de ella.

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