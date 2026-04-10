Tras una extensa evaluación, la doctora a cargo confirma que Macarena atraviesa un momento emocional extremadamente delicado, marcado por conductas autodestructivas que evidencian un profundo sufrimiento interno.

Durante la conversación con Frida y Don Edmundo, la especialista aclara que, si bien la ruptura con Alejandro actuó como detonante, no es el origen del problema. Según explica, el caso podría estar vinculado a un cuadro más complejo, como depresión, trastornos de personalidad o una combinación de ambos, lo que requiere un abordaje profesional inmediato y sostenido.

La recomendación médica es clara: Macarena debe ser internada de manera voluntaria en un centro especializado. Este proceso no implica una reclusión, sino un retiro terapéutico supervisado que permitirá interrumpir el ciclo de ansiedad y evaluar su estado con mayor profundidad.

Como parte del tratamiento inicial, se plantea una “cura de sueño”, que consiste en mantenerla sedada durante varios días para estabilizarla tanto física como emocionalmente. El periodo estimado sería de entre diez y doce días, tiempo clave para iniciar su recuperación.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!