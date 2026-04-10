Tras ubicarla en un hotel al sur, Alejandro llega decidido a ayudarla, pero al verla, la reacción de Macarena lo descoloca por completo. Entre euforia y desesperación, le repite que sabía que vendría por ella, aferrándose a la idea de que sigue siendo su prioridad.

Sin embargo, la situación da un giro abrupto cuando aparecen Frida y Don Edmundo. La presencia de ambos desata una nueva crisis en Macarena, quien entra en pánico al verlos. Lo que parecía un reencuentro cargado de emoción se convierte en una escena completamente fuera de control.

Macarena, sintiéndose expuesta y traicionada, arremete contra Alejandro. Lo acusa de haberlos llevado. En medio del caos, lo llama “cobarde”.

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