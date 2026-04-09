Tras la desaparición de Macarena, Alejandro no oculta su preocupación… pero eso no le cae nada bien a Valentina.

En una conversación sincera con Jenny, deja salir todo lo que siente: molestia. Para ella, lo que está pasando no es casualidad, sino parte de un nuevo juego de manipulación.

Valentina está convencida de que Macarena busca llamar la atención, generar culpa y mantenerse presente en la vida de Alejandro. Y lo peor, según ella… es que lo está logrando.

Jenny no duda en respaldarla y lanza una advertencia clara: si Alejandro no corta de raíz esta situación, el ciclo se repetirá una y otra vez. Para Valentina, la postura es firme. No está dispuesta a tolerar más juegos. Ahora, el conflicto no solo es con Macarena… sino también con lo que Alejandro está dispuesto a permitir.

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