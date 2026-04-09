Macarena reaparece… pero en medio del peligro. Luego de horas desaparecida, la joven despierta en la playa, completamente desorientada tras haber bebido en exceso. Tras recomponerse, regresa a su auto.

En ese momento, dos delincuentes intentan asaltarla. Lejos de quedarse paralizada, Macarena reacciona con desesperación: muerde a uno de ellos en la mano mientras el otro la agrede jalándole el cabello.

En un acto de instinto y supervivencia, logra tomar su spray de defensa personal y rociarlo directamente en los ojos de ambos atacantes. El ataque le da el tiempo suficiente para escapar.

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