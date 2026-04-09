Macarena toca fondo. Tras una serie de golpes emocionales, la joven se enfrenta a uno de los momentos más críticos de su vida. Sola, vulnerable y consumida por el dolor, una idea peligrosa comienza a rondar su mente.

“Ni siquiera eso puedes hacer”, se repite, atrapada entre la frustración y la desesperación. Macarena parece debatirse entre rendirse por completo o aferrarse a lo poco que le queda. Y en ese instante decisivo… no lo hace. Pero la pregunta queda en el aire: ¿qué pasará ahora con Macarena?

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