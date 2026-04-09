Jenny visita una vez más a Bryan en el hospital, aferrándose

a la esperanza de que despierte. Frente a él, sin respuestas ni reacciones, decide abrir su corazón.

Entre bromas y ternura, intenta hablarle como siempre, como si pudiera escucharla. Pero poco a poco, la verdad sale a la luz. Jenny le confiesa que está saliendo con Gabriel, alguien que ha llegado a su vida en medio del caos para ayudarla a distraerse y seguir adelante.

Sin embargo, hay algo que no puede ocultar. A pesar de sus intentos por avanzar, no deja de pensar en Bryan. Incluso estando con otra persona, sus sentimientos siguen anclados a él.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!