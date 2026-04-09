Alejandro llega a la casa de Don Edmundo con una prueba clave: un audio enviado por la propia Macarena. En él, se escucha a la joven completamente alterada, lanzando acusaciones y responsabilizándolo por su dolor.

“Tú me fregaste la vida… ahora yo te la voy a fregar a ti”, dice, dejando en evidencia su estado emocional. El ambiente se vuelve tenso de inmediato.

Frida no tarda en reaccionar y apunta directamente contra Alejandro. Para ella, su hija está así por todo lo que él le hizo.

Aunque intenta mantener la calma, el reclamo es claro: lo responsabiliza, al menos en parte, por la crisis de Macarena. Don Edmundo, por su lado, intenta bajar la intensidad del momento, consciente de que la situación ya es demasiado delicada. ¿Hasta dónde puede llegar Macarena?

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