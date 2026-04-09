La desaparición de Macarena moviliza a todos. Tras obtener nueva información sobre el uso de su tarjeta en la Panamericana Sur, Don Edmundo decide contactar a Alejandro para compartirle la pista y pedirle ayuda.

El dato es inquietante: Macarena cargó gasolina y compró licor en el kilómetro 78 de la Panamericana Sur, algo completamente fuera de su comportamiento habitual.

Alejandro, sorprendido, reconoce que no tiene claro con quién podría estar, pero coincide en que la situación es extraña y preocupante.

Sin dudarlo, se compromete a contactar a amigos y conocidos que puedan aportar alguna pista sobre su paradero. Mientras tanto, la angustia crece, especialmente por el estado de Frida, quien no soporta la incertidumbre.

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