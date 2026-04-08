Mauricio, el doctor de la señora Dolores, decide dejar de lado la formalidad y llama directamente a Elsa. Con un tono cercano y sincero, le propone tomar un café.

Mauricio insiste en romper la distancia, pidiéndole incluso que deje de llamarlo “doctor” y lo trate por su nombre.

Elsa, inicialmente desconcertada, termina cediendo ante la naturalidad y el carisma de Mauricio. La conversación fluye con complicidad, marcando el inicio de una conexión distinta entre ambos.

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