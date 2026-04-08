Mientras conduce, los recuerdos comienzan a invadir a Macarena: risas, juegos y complicidad con Alejandro se mezclan con escenas de celos, inseguridades y discusiones que fueron desgastando la relación.

Cada instante feliz contrasta con los reclamos constantes, como cuando no podía dejar de cuestionarlo por sus interacciones con otras mujeres.

Entre lágrimas, revive una historia que no ha logrado soltar. El pasado vuelve con fuerza, recordándole no solo lo que perdió… sino también las razones por las que todo terminó.

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