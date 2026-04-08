Macarena desaparece sin dejar rastro. Las horas pasan y nadie logra comunicarse con ella, lo que enciende las alarmas en su entorno más cercano.

Don Edmundo, inquieto por la situación, decide hablar con Alejandro en busca de alguna pista, pero la respuesta es desalentadora: no sabe nada de su paradero.

En ese momento, completamente desesperada, Frida llama para preguntar por su hija.

Ante la gravedad del caso, Don Edmundo toma acción inmediata: contactará al coronel Jiménez para rastrear el celular de Macarena, revisar sus movimientos y dar con su ubicación lo antes posible.

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