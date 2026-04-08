Desesperada por la desaparición de su hija, Frida pierde completamente el control. En medio de la angustia, Valentina intenta ofrecerle un vaso de agua, pero el gesto termina en una violenta reacción.

Frida le arroja el agua en el rostro y la culpa directamente por lo ocurrido con Macarena.

La escena deja en evidencia el estado emocional de Frida, dominada por el miedo y la impotencia, pero también marca un nuevo episodio de maltrato hacia Valentina.

A pesar de la humillación, Valentina intenta mantenerse firme, dejando claro que no merece ese trato.

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