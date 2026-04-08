En medio de la desesperación de Macarena, Don Edmundo recibe información clave por parte de la policía: el auto y el celular de la joven están completamente desactivados.

Sin embargo, una pista cambia el panorama. Según el registro bancario, la tarjeta de Macarena fue utilizada alrededor de las cinco y media de la tarde en un establecimiento ubicado en el kilómetro 78 de la Panamericana Sur. En el lugar, se realizó la compra de licor y combustible.

El dato genera más preguntas que respuestas. Macarena no solía actuar de esa manera, y menos desaparecer sin avisar. La preocupación crece entre quienes la buscan.

Las autoridades continúan rastreando cualquier nuevo movimiento que permita ubicarla.

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