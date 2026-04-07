Valentina Valiente capítulo 23: ¡Un casi atropello desata sospechas en Valentina!
La joven vive un momento de terror tras ser rozada por un auto, mientras sus sospechas apuntan a Macarena, aunque Alejandro no lo cree.
Valentina vive un momento aterrador al salir de la casa de Don Edmundo. Un vehículo pasa a toda velocidad y casi la atropella, obligándola a lanzarse para evitar ser impactada. Aunque resulta ilesa, el susto la deja con una inquietante sensación: no cree que haya sido un accidente.
Nerviosa, Valentina le cuenta lo ocurrido a Alejandro y le confiesa sus sospechas. Para ella, la coincidencia es demasiada, sobre todo después de haberle dicho a Macarena que había retomado su cercanía con él. “Siento que alguien ha querido atropellarme a propósito”, asegura, convencida de que no fue casualidad.
Sin embargo, Alejandro intenta tranquilizarla y descarta la idea de que su ex pueda estar detrás. Aunque reconoce que Macarena puede ser impulsiva, no cree que sea capaz de algo tan extremo. Pese a ello, Valentina no logra sacarse la preocupación y decide mantenerse alerta.
