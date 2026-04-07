Valentina Valiente capítulo 23: ¡Macarena pierde el control y casi atropella a Valentina!
Un impulso peligroso lleva a Macarena a acelerar su auto, dejando a Valentina en shock y con sospechas.
Macarena sigue a Valentina desde la casa de Don Edmundo sin que ella lo note. Consumida por los celos y la confusión, la joven toma una decisión impulsiva: acelera su auto directamente hacia Valentina, quien apenas logra reaccionar y salta para evitar ser atropellada.
El momento ocurre en cuestión de segundos. Valentina queda paralizada y sin entender lo que acaba de pasar, mientras el vehículo se aleja rápidamente. La situación la deja asustada y con la sensación de que no fue un simple accidente.
Más tarde, Valentina le cuenta a Alejandro lo sucedido y sospecha que Macarena podría estar detrás del intento. Sin embargo, él no cree que ella sea capaz de algo así. Por su parte, Macarena también enfrenta su propia confusión, incapaz de controlar sus impulsos y consciente de que está cruzando un límite peligroso.
