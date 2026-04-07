La tensión crece cuando Jenny enfrenta a Gabriel por su confusa relación con Brisa. Tras conocerla, la joven percibe que ella está profundamente interesada y teme que Gabriel la esté engañando mientras ambos comienzan a salir sin exclusividad.

Jenny es directa y le advierte que no quiere perjudicar a otra mujer. “Si la estás engañando, esto se acabó”, le dice, dejando claro que no continuará si hay mentiras de por medio. Gabriel intenta justificar la situación asegurando que desde el inicio dejó en claro que no habría exclusividad, aunque reconoce que Brisa podría estar más ilusionada de lo que pensaba.

Ante la presión, Jenny le pide que hable con ella y le diga la verdad. Gabriel acepta, pero la incertidumbre permanece: hasta que no aclare todo, la relación entre ambos queda en pausa. El triángulo queda abierto y cualquier decisión podría cambiarlo todo.

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