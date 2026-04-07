Don Edmundo cree estar cada vez más cerca de encontrar a su nieta perdida. Tras conocer a Cecilia y sospechar que podría ser la joven que busca, el empresario fue a buscarla, lo cual termino en un encuentro incomodo con el padre de la joven. Al no querer malentendidos, este ultimo decide reunirse con Edmundo.

Durante el encuentro, la verdad sale a la luz: Cecilia no es hija de la pareja, sino su nieta. La joven nació cuando su hija mayor tenía apenas 16 años y, ante la falta de preparación para asumir la maternidad, los abuelos decidieron criarla como su propia hija. Desde entonces, Cecilia ha vivido creyendo que ellos son sus verdaderos padres.

La confesión despeja las dudas de Don Edmundo, quien empieza a comprender que la joven no tendría vínculo con su familia. Sin embargo, la pareja le pide discreción y deja claro que Cecilia no conoce la verdad y que desean mantenerla al margen.

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