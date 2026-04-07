Gabriel intenta sincerarse con Brisa y poner fin a su relación, pero la conversación toma un rumbo completamente inesperado. Con evidente nerviosismo, él trata de explicarle que, aunque han compartido momentos importantes, siente que algo falta entre ellos.

Buscando las palabras correctas, Gabriel recurre a comparaciones confusas y rodeos que solo complican más la situación. Sin embargo, cuando finalmente intenta dejar claro que no quiere continuar, Brisa interpreta todo lo contrario. Convencida de que él está reafirmando sus sentimientos, responde con entusiasmo y asegura que hacen una gran pareja.

Lejos de lograr su objetivo, Gabriel queda atrapado en su propia indecisión. Brisa incluso resalta la “química” entre ambos y la idea de que estarían juntos en cualquier universo, sin notar que él intentaba terminar la relación.

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