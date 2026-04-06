Desde su auto, y sin ser vista, Macarena presencia el encuentro entre Valentina y Alejandro.

Entre sonrisas, complicidad y palabras cariñosas, ambos dejan en claro que sus sentimientos siguen intactos. El momento culmina con varios besos en la cafetería.

Mientras tanto, Macarena, no puede contener las lágrimas. La escena que tanto le duele está frente a sus ojos, ellos se aman.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!