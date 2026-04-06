Aníbal decide dar un paso al frente y visita a Don Edmundo para aclarar la situación. Con serenidad, reconoce su pasado y asegura haber pagado por sus errores, dejando en claro que ahora solo busca tranquilidad para su familia.

Sin embargo, lo que realmente sacude la conversación llega segundos después. Frente a todos, Aníbal y su esposa sueltan una confesión que lo cambia todo: Cecilia no es su hija.

Don Edmundo queda desconcertado ante la revelación, mientras las piezas del rompecabezas parecen comenzar a encajar… o complicarse aún más.

La gran pregunta queda en el aire: si no es hija de Aníbal, entonces… ¿quién es realmente Cecilia? ¿tiene algún parentesco con Don Edmundo?

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