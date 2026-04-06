La tensión se apodera de Gabriel cuando Brisa llega sin previo aviso a su departamento y lo encuentra con Jenny.

Tomado por sorpresa, y sin saber cómo explicar la situación, Gabriel improvisa una historia poco creíble: asegura que Jenny es su fisioterapeuta y que lo está ayudando con una supuesta lesión.

Lejos de desmentirlo, Jenny decide seguirle el juego, manteniendo la fachada con naturalidad, aunque la incomodidad es evidente.

Brisa, curiosa, comienza a hacer preguntas que ponen en aprietos a Gabriel, quien termina enredándose aún más en su propia mentira.

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