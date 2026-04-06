Valentina Valiente capítulo 22: ¡Don Edmundo podría encontrar a su nieta!
Un documento falso podría ocultar la verdad y acercar a Don Edmundo a su mayor anhelo.
La investigación da un giro inesperado cuando el detective revela serias irregularidades en la partida de nacimiento de una joven llamada Cecilia.
El documento presenta inconsistencias clave: firmas sospechosas, registro tardío y una inscripción realizada bajo declaración jurada, lo que levanta fuertes dudas sobre su autenticidad.
Para Don Edmundo, esto no es una simple coincidencia. Todo apunta a que la niña podría no ser realmente hija de la familia Castro… sino alguien más.
La posibilidad de que se trate de su nieta, Gracia María, comienza a tomar fuerza. Desesperado por respuestas, Don Edmundo toma una decisión firme: necesita verla cuanto antes, incluso sin pruebas concluyentes.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!