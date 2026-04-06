La búsqueda de Don Edmundo alcanza un punto crítico cuando decide enfrentar cara a cara a Cecilia, la joven que podría ser su nieta perdida.

Sin embargo, el encuentro no sale como esperaba. Antes de poder hablar con ella, Aníbal Castro interviene y, visiblemente alterado, exige explicaciones por su presencia.

Lejos de retroceder, Don Edmundo deja de lado la cautela y, dominado por la desesperación, lanza la pregunta que lo consume desde hace años: si Cecilia es realmente su nieta.

El ambiente se torna tenso. Aníbal niega todo y lo acusa de estar fuera de sí, mientras intenta proteger a su hija y cerrar cualquier posibilidad de conversación.

A pesar de los intentos del detective por calmar la situación, Don Edmundo insiste, quebrado emocionalmente, suplicando por una verdad que podría cambiarlo todo.

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