Después de la humillación y la pérdida de su trabajo, Valentina enfrenta uno de los momentos más difíciles. La presión económica por la operación de su abuela y el peso del préstamo la llevan al límite.

Alejandro, al verla afectada, no duda en ofrecerle apoyo. Primero intenta ayudarla con dinero, pero ella se niega rotundamente, fiel a sus principios y temerosa de las consecuencias que el dinero podría traer a su relación.

Sin embargo, él no se rinde. Con empatía y respeto, le propone una alternativa: conseguirle un nuevo trabajo a través de sus contactos. Aunque le cuesta, Valentina finalmente acepta.

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