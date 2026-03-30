Jenny protagoniza una escena de alto riesgo cuando es interceptada por un grupo de sujetos en la calle. Lo que empieza como comentarios incómodos rápidamente se convierte en acoso directo.

Lejos de quedarse callada, ella responde y se defiende, pero esto solo intensifica la actitud agresiva de los hombres, que comienzan a rodearla.

La situación se vuelve crítica cuando Wilfredo interviene para frenar la agresión, pero uno de ellos toma una botella rota y amenaza con atacarl0, generando un momento de máxima tensión.

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