El golpe para Valentina no termina con la humillación pública. Tras la caída y el incómodo momento frente a los invitados, Frida decide ir más allá y cortar todo de raíz.

Sin escuchar explicaciones sobre lo ocurrido, desestima sus disculpas y la responsabiliza por la situación, cuestionando incluso su capacidad para el trabajo.

Pese a los intentos desesperados de Valentina por conservar su empleo, Frida se mantiene firme en su decisión.

Con frialdad, le indica que recogerá su pago y que debe retirarse por la puerta de servicio, evitando cualquier escena frente a los invitados.

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