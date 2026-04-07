La historia de Valentina Valiente suma una nueva sorpresa. Natalie Vértiz se integra a la historia con un breve cameo que formará parte de una de las secuencias del episodio.

Su participación se dará en medio del desarrollo de la trama, sumando una sorpresa para los televidentes. De esta manera, la ficción continúa incorporando intervenciones especiales que acompañan los acontecimientos del capítulo y aportan nuevos momentos dentro de la historia.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!