Natalie Vértiz sorprendió al público con su inesperada participación en Valentina Valiente, donde realizó un cameo que no pasó desapercibido.

La conductora interpretó a una corresponsal de la revista “top de Lima”, encargada de buscar primicias en una escena junto a los personajes de Don Edmundo, Frida y Macarena.

“Me encantó poder grabar en Valentina Valiente, hay actores y actrices que admiro muchísimo. Ha estado súper divertido, un ambiente laboral lindísimo. Siento que todos los que están acá disfrutan su trabajo”, comentó entusiasmada sobre su experiencia en el set.

Además, reveló que no dudó en aceptar la propuesta. “Apenas el productor de la novela me llamó, al toque acepté. Le dije: claro que sí, ahí estoy de cabeza”, contó.

Natalie también destacó que este tipo de oportunidades suman a su crecimiento profesional. “Cada vez que sea algo nuevo y que sea para mi formación laboral, yo feliz de poder participar”, aseguró.

Pocos saben que la conductora ha llevado cursos de actuación, los cuales, según explica, han sido clave para su desarrollo frente a cámaras. “Eso me ayudó a formarme como conductora de televisión, así como hago las cosas en mis redes”, añadió.

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