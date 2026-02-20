La emoción se sintió desde las 8:00 p.m., cuando arrancó la esperada conferencia de “Valentina Valiente”, la nueva novela familiar que llegará en marzo a Latina. El evento reunió a todo el elenco en una noche cargada de energía, música y celebración.

Sobre el escenario estuvieron las figuras principales de la producción: Mayra Goñi, Rodrigo Brand, Roberto Moll, Katia Condos, Mariel Ocampo, Haydeé Cáceres y más, quienes compartieron detalles de sus personajes y la emoción de formar parte de esta historia que promete conquistar al público.

La conducción estuvo a cargo de Franco Cabrera, quien llevó la noche con carisma y dinamismo, generando momentos divertidos y cercanos entre el elenco y los asistentes.

La velada comenzó con una puesta en escena especial que dio un adelanto del universo de la novela. Luego, el ambiente se encendió con la participación de Hermanos Yaipén, quienes hicieron vibrar al público. Uno de los momentos más celebrados fue cuando Mayra Goñi tomó el micrófono y comenzó a interpretar la canción principal de la novela.

Con música en vivo, elenco completo y una producción que apuesta fuerte por la ficción nacional, la conferencia dejó claro que “Valentina Valiente” llega con todo en marzo. La cuenta regresiva ya empezó y la expectativa crece cada día.