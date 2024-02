¿Tony Blades no creía en los fieles? Revive su viral discurso a propósito del relanzamiento de “La Gran Sangre”

“La Gran Sangre” es una de las series peruanas más exitosas de los últimos 20 años. Con su emocionante y atrapante historia, lograron atrapar a toda una generación. Los personajes de ‘Dragón’, ‘Mandril’ y Tony Blades engancharon rápidamente con los televidentes. Cada uno poseía una personalidad muy distinta y con diferentes ideales, lo que hacía que su desenvolvimiento en escenas sea muy atractivo para los espectadores.

Por ello, nos regalaron diálogos excelentes con los mantenían a todos los televidentes sentados a sus asientos. Uno que sorprendió mucho, fue cuando ‘Mandril’ y Tony Blades sostuvieron una corta, pero entretenida conversación sobre el amor. Era común verlos en acción, con armas y tratando de hacerle daño al enemigo. Pero esta vez, se dieron un pequeño lapso de tiempo para sacar su lado más profundo y determinar los parámetros de la palabra “amar”.

“¿Oe, tú sabes lo que es amar?”, fue la pregunta que realizó Tony Blades. ‘Mandril’ se mostró indignado con la pregunta y rápidamente llegó a la conclusión de que sí sabía lo que era esta sentimiento. Sin embargo, Tony no esperó que también afirmara que él no sabía hacerlo. Por ello, le preguntó el significado de esta palabra. ‘Mandril’ titubeó un poco y en un inicio no supo responder. “Es vivir por la otra persona, es entregarte por completo, cuidarla, protegerla, serle fiel…“, contestó.

Tony quedó perplejo y le respondió de una forma muy sarcástica, haciendo alusión a que su respuesta la había sacado del poeta peruana José Luis Perales. ‘Mandril’ no quedó conforme con ello. “Te burlas porque necesitas justificarte…“, narró. Blades no quedó conforme y se mandó con una frase que podría resultar muy polémica y algo controversial. Al fin y al cabo, lo que mencionó describe la esencia de su personaje.

“Mira, la vida es bien sencilla. Uno tiene que darle al cuerpo lo que el cuerpo le pide. Tú no puedes comer lo mismo todos los días: un día frejol, al otro día frejol, al tercer día frejol ¡Te cansas! Al día siguiente ya es arroz con pollo, luego seco, luego tallarines…”, se le escuchó decir.

¿De qué trata “La Gran Sangre”?

Un trío de vigilantes urbanos “La Fuerza” se compromete a luchar contra la delincuencia organizada en su ciudad. Conformado por un ex policía experto en artes marciales, un astuto buscavidas y un ex soldado, enfrentan desafíos cada temporada al enfrentarse a bandas criminales. Armados, con determinación y habilidades únicas, buscan restaurar la paz y la justicia en su comunidad, enfrentando obstáculos y adaptándose constantemente para cumplir su misión.