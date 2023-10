Tierra Brava: Miguelito habla sobre su esposa y revela que no se molestará por los besos con Shirley Arica

La extraña. El cómico peruano Miguelito reveló en Tierra Brava el amor que tiene por su pareja. Esto sucedió cuando Sergio Lagos, el presentador del programa de convivencia extrema, trajo una caja de recuerdos, donde cada participante debía hablar sobre su vida personal.

Cuando Miguelito vio la foto de su pareja comentó: “Me encantan sus ojos, me vuelve loco”. Además, el peruano le habló a su esposa: “Espero no me cambie por alguien mejor, musculoso y bonito. Quiero llegar a lo más lejos posible por ella, por mi familia y por mi madre. Yo sé que si ve los besos con Shirley no se va a enojar”.

Este domingo 29 de octubre se vive un nuevo episodio de Tierra Brava. Los participantes deberán mostrar su lado más sensible con temáticas sobre su vida personal. Además, los problemas durante la convivencia cada vez se hacen más notorios. Cabe resaltar que las nominadas de esta semana son Shirley Arica y La Botota de ‘Puro Fuego’.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de lunes a domingo a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant.

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima’, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa.