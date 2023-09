Tierra Brava EN VIVO por Latina: cómo ver ONLINE el programa de convivencia chileno en Perú

Este domingo 1 de octubre, los televidentes podrán disfrutar del nuevo reality “Tierra Brava” de Canal 13 de Chile. En el programa, 16 famosos se enfrentarán en equipos para obtener el triunfo. El público peruano no se quedará con las ganas de disfrutar los emocionantes episodios del reality de convivencia, pues el medio peruano transmitirá durante 18 horas el programa a través de su página oficial Latina.pe.

Dentro de la lista de participantes, se ubican dos rostros que son bastante conocidos en el escenario peruano. Estamos hablando de Shirley Arica. La semana pasada, las redes sociales de “Tierra Brava” confirmaron la participación de la joven entre los famosos que lucharán por la victoria. En un comunicado, la modelo peruana aseguró: “Me considero una persona sin filtros, siempre digo lo que pienso, lo que siento. No soy de quedarme callada, yo doy mi opinión bastante firme, esa es mi personalidad. Si me buscan, me encuentran, no soy víctima jamás”.

El segundo peruano que formará parte de “Tierra Brava” es el cómico Hans Malpartida Esparza, conocido popularmente como Miguelito. Después de dedicarse durante años a la comedia; este 2023 ingresará por primera vez a un programa de competencia.

¿Cuándo se estrena “Tierra Brava”?

El nuevo reality “Tierra Brava” estrenará su primer episodio este domingo 1 de octubre y el público podrá disfrutar de todo el contenido en nuestra web Latina.pe.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo reality de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.