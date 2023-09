Shirley Arica confirmada en “Tierra Brava”: ¿por qué la peruana fue expulsada de otro reality en México? 

La semana pasada, la modelo peruana Shirley Arica fue confirmada como uno de los 16 participantes del nuevo reality “Tierra Brava” de Canal 13 de Chile. Sin embargo, esta no es su primera experiencia en programas de este tipo.

En julio pasado, Shirley formó parte del reality “Los 50” de Telemundo en México. Pero, su paso por el show fue muy breve porque, tan solo una semana después, fue expulsada por agredir a su compañera: la actriz Thalí García.

¿Qué sucedió realmente en ese momento? Shirley Arica ingresó al baño en el que se encontraba Thalí maquillándose. Esta acción incomodó a la actriz, quien le gritó que se saliera: “Yo entré primero, es la última vez que te lo pido (…) Kevin esta hija de… se tiene que ir del cuarto”

Al escuchar esas palabras, la peruana no dudó en responderle: “A mí no me hables así ni insultes a mi madre. ¡¿Qué quieres?! No me empujes, qué tienes”. Este enfrentamiento provocó la expulsión de la modelo.

Meses después, Shirley Arica explicó su propia versión de los hechos antes de ingresar a “Tierra Brava”. “No fue como salió en los medios. Fue una discusión, yo obviamente le contesté, y dijeron por ahí que yo la había empujado, pero fue al contrario. Supuestamente nos iban a expulsar a las dos, pero solamente me expulsaron a mí. Es parte del furor de la competencia”, dijo en un comunicado.

¿Cuándo se estrena “Tierra Brava”?

El nuevo reality “Tierra Brava” estrenará su primer episodio este domingo 1 de octubre y el público podrá disfrutar de todo el contenido en nuestra web Latina.pe.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo reality de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.