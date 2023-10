“Sé responsable”: Simón de la Costa advirtió a ‘La Botota’ por si es eliminado de Tierra Brava

En el nuevo Cara a Cara que se vivió este miércoles en “Tierra Brava”, se vivió un tenso momento entre Simón de la Costa y ‘La Botota’. Ambos participantes se enfrentaron en la dinámica y ‘La Botota’ optó por nominar a su compañero del equipo rival a la Eliminación.

Esta decisión no le gustó a Simón de la Costa, y se lo hizo saber a su contrincante; advirtiéndole, a su vez, que si llegar a irse de “Tierra Brava”, él quedará con la responsabilidad frente a los televidentes.

“Si me llego a ir, te pido aquí que por favor seas responsable con la pantalla que vas a cargar. Si me llego a ir, espero que seas muy responsable con el espacio que tienes frente a Chile y todo el mundo”, aseguró Simón. Aunque, ‘La Botota’ no se fue sin decir nada: “Tu consejo me viene como anillo al dedo”.

Mira el momento que se vivió en el episodio de este miércoles en “Tierra Brava”:

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de lunes a domingo a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte de “Tierra Brava”?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant. La primera eliminada del pr