Pamela Díaz lanzó advertencia a Shirley Arica antes de enfrentarse en “Tierra Brava” 

La modelo peruana Shirley Arica fue confirmada la semana pasada como una de las participantes del nuevo reality “Tierra Brava” de Canal 13 de Chile. Pero, debido a sus polémicas, el público la ha comparado rápidamente con la chilena Pamela Díaz.

Ambas personalidades se enfrentarán en la arena de competencia. Pero, fiel a su estilo, la peruana no podía dejar de mandarle un mensaje a su contrincante: “Me han dicho que a ella le dicen ‘La fiera’ y yo les cuento que a mí dicen ‘La patrona’, así que está complicado el asunto”.

Asimismo, Shirley Arica advirtió que, en caso de ‘chocar’ con Pamela Díaz, “va a encontrarme de todas maneras, no voy a quedarme callada. Pero esperemos que no eso no pase, para vivir en armonía… mientras se pueda”.

Por su parte, la chilena le mandó una severa advertencia a la peruana: “Fieras hay muchas, pero como yo ninguna (…) Ella puede ser ‘La patrona’ o la que sea, pero mientras juegue bien su personaje y no se meta en mi área buena onda, ningún problema. Que trate de hacer gloria en el reality, le va a servir”.

¿Cuándo se estrena “Tierra Brava”?

El nuevo reality “Tierra Brava” estrenará su primer episodio este domingo 1 de octubre y el público podrá disfrutar de todo el contenido en nuestra web Latina.pe.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo reality de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.